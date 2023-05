Zorgen over slechte caravans op de weg, vaak problemen met de remmen

Van de zo’n 3000 caravans in het onderzoek hadden er vorig jaar volgens BOVAG ruim negenhonderd een of meerdere reparaties nodig om de keuring door te komen. Het vaakst schortte het aan de remmen, die 60 procent van de problemen veroorzaakten. Ook de gasinstallatie en het onderstel bleken kwetsbaar. „BOVAG adviseert om zelf bij aanvang van het seizoen gasslangen en banden te controleren op scheurtjes en op datum en daarnaast minimaal één keer per twee jaar de caravan te laten controleren door een vakman”, stelt de organisatie.

In coronatijd nam de vraag naar caravans en campers in rap tempo toe, maar nu is die ontwikkeling ten einde. In de eerste vier maanden van dit jaar daalde voor het eerst in jaren de belangstelling voor de kampeervoertuigen, zegt Marktplaats. Het aantal zoekopdrachten daalde met bijna een vijfde vergeleken met vorig jaar. Ook verkopen meer mensen weer hun caravan. Er kwamen dit jaar ruim 50.000 campers en caravans op de verkoopsite, tegenover 46.000 een jaar eerder.

„Na enorme piekjaren is er op ons platform een duidelijk rem te zien in de vraag naar campers en caravans”, stelt een woordvoerder van Marktplaats. „Iedereen die er tijdens de coronaperiode één wilde kopen, heeft deze inmiddels gevonden. De vraag gaat nu weer naar de normale situatie. Toch denken de handelaren dat het goede handel blijft en blijven dus inkopen.” De vraagprijs is nu ongeveer 17 procent hoger dan vorig jaar.