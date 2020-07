LIVE Weer record in VS: 77.638 besmettingen in 24 uur

In de Verenigde Staten is vrijdag wederom een recordaantal nieuwe coronabesmettingen op dagbasis vastgesteld. Bij 77.638 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen, blijkt uit gegevens van het Johns Hopkins Universiteit. De afgelopen 24 uur overleden 927 mensen in de VS.

Tot nu toe zijn ruim 3,64 miljoen Amerikanen besmet geraakt met het virus en zijn ruim 139.000 mensen overleden aan de ziekte Covid-19.

De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. Brazilië staat op de tweede plaats met ruim 2 miljoen gevallen en bijna 78.000 doden. India staat derde. Daar werd vrijdag de grens van 1 miljoen besmettingen gepasseerd.

Wereldwijd staat het dodental op 601.000 en er zijn iets meer dan 14 miljoen besmettingsgevallen.

Ondertussen woedt in de VS een heftige discussie over het wel of niet verplicht stellen van mondkapjes op bepaalde plekken. De prominente Amerikaanse arts Anthony Fauci, een belangrijke adviseur van president Donald Trump, riep politieke leiders op „zo krachtig mogelijk” de inwoners te bewegen een mondkapje te dragen. Trump daarentegen zwoer dat hij het Amerikaanse publiek nooit zal dwingen om een dergelijke bescherming te gebruiken.

