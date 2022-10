Sexbierum diep geraakt door bootdrama Terschelling: ’Hele dorp is geschokt’

Zaterdagmorgen heeft de club in samenwerking met de tennis- en de oranjevereniging de voetbalkantine opengesteld voor iedereen uit het Friese dorp met 1700 inwoners.

’Vandaag heeft ons het trieste bericht bereikt over het noodlottige ongeval op de Waddenzee waar twee van onze leden bij betrokken zijn. Vanwege de innige band tussen de familie en onze verenigingen willen wij iedereen de mogelijkheid bieden om in deze moeilijke tijd samen te komen en steun bij elkaar te zoeken’, staat op de website van AVC Sexbierum.

Een woordvoerder van AVC Sexbierum zegt dat ’het hele dorp geschokt is’. „Er is veel emotie en onzekerheid. Het verdriet is groot. We hebben de kantine opengesteld om elkaar te kunnen steunen.”

De twee leden van de club zijn een 46-jarige vader en zijn 12-jarige zoontje die tijdens de herfstvakantie mee was. De man overleed gisteren, zijn zoon behoort bij de twee vermisten.

’Het is vreselijk nieuws’

De man werkte voor Friso Bouwgroep uit Sneek en was samen met collega’s in watertaxi de Stormloper op weg naar een klus op Terschelling. De andere overleden persoon is volgens de politie een 57-jarige man uit Leeuwarden. Alle zeven passagiers aan boord van de watertaxi waren verbonden aan het bouwbedrijf. Dat bevestigt directeur Henk Dedden tegenover de Leeuwarder Courant.

Search and Rescue Nederland zoekt zaterdag met ruim twintig mensen naar de nog vermiste opvarenden van het bootongeluk gisteren bij Terschelling.

„Het is vreselijk nieuws”, zegt Dedden tegen de Leeuwarder Courant. „We proberen nu vooral zo goed mogelijk iedereen rondom onze mensen op te vangen.”

Op het eiland renoveert Friso huurhuizen. De bouwvakkers maken elke dag de oversteek met de watertaxi. De Stormloper en snelboot Tiger raakten elkaar vrijdagochtend vroeg.