Mysterie rond bijna gevlogen moordverdachte in toestel naar Turkije

Den Haag - Het is onduidelijk waarom een moordverdachte die op het punt stond naar Turkije te vliegen pas werd aangehouden toen zijn toestel bijna de lucht inging. Signaleringen van personen kunnen pijlsnel in de systemen worden gezet waar ook de douane in kan kijken, maar bij de man op wie een klopjacht werd gehouden was dat niet het geval. Politie Den Haag wil geen enkele informatie geven, maar lijkt wel opgelucht dat de gearresteerde twintiger op het nippertje in de boeien kon worden geslagen.

Ⓒ ANP/HH