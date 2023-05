Vrouw in Leeuwarden overleden na val in indoorklimhal

Een woordvoerder van de Nederlandse klimvereniging (NKBV) laat weten dat onderzoek ter plaatse heeft uitgewezen dat de klimster zich vermoedelijk niet goed had vastgemaakt aan haar touw. Bij de verplichte controle zou dit vervolgens niet zijn opgemerkt.

„Je klimt altijd met twee personen, een klimmer en een zekeraar. Zij controleren elkaars touwen altijd heel bewust, dat noemen wij de partnercheck. Waarschijnlijk is er ergens in dit proces wat fout gegaan.”

Ondanks het noodlottige ongeval wil de woordvoerder niet spreken van een onveilige sport. „In dertig jaar indoor klimmen in Nederland is dit het vierde dodelijke klimongeval. Het is verschrikkelijk, maar dit is geen gevaarlijkere sport dan sporten als wielrennen of paardrijden.”

De politie onderzoekt of het zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden en of iemand verwijtbaar heeft gehandeld. Ook vindt er op dinsdagochtend in de klimhal een bijeenkomst plaats waarbij Slachtofferhulp aanwezig is.

Op verzoek van nabestaanden is er niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer.