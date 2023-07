Premium Het beste van De Telegraaf

Alle hens aan dek in storm Poly Campings krijgen het flink voor de kiezen: ’De tent waait weg!’

Door Marouscha van de Groep

Wouter Vermeulen inspecteert Buytenplaets Suydersee in Lelystad. „Veiligheid kun je nooit 100 procent garanderen.” Ⓒ ALDO ALLESSIE

Snel nog wat houten haringen slaan, stormbanden vastleggen, parasols opbergen en vooral streng waarschuwen: ’blijf binnen’. Campings in Nederland hebben woensdag hun handen vol aan storm Poly. „Zo’n heftige storm hebben we nog nooit meegemaakt. Dit is echt extreem.”