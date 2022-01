Nederlandse vriendin van kidnapper Dave De K. opgepakt: ’Ze loog om hem te beschermen’

In de woning waar de vrouw is opgepakt zou Dean Verberckmoes (4) vorige week woensdag een nachtje blijven logeren. De Nederlandse vriendin van De K. legde tijdens een verhoor verklaringen af die tegenstrijdig zijn met de verklaringen van haar vriend.

Er werden ook al eerder vraagtekens gezet bij de verklaringen van de vrouw. Zo vertelde ze de moeder van Dean vorige week aanvankelijk niet dat De K. er vandoor was gegaan was met de jongen. Ze beweerde dat het jongetje nog bij haar was. Pas zaterdag biechtte ze op dat De K. het jongetje had meegenomen.

Een mobiele telefoon met het Amber Alert voor de vermiste 4-jarige Dean. Ⓒ ANP/HH

Toen afgelopen weekend een onderzoek werd opgestart naar de spoorloos verdwenen verdachte, zou ze niet hebben kunnen verklaren welke kleren hij droeg bij zijn vertrek. In het opsporingsbericht kon daar daarom niets over worden vermeld. Achteraf bleek dat ze dit wel wist.

„Ze loog om De K. te beschermen”, zei moeder Elke Verberckmoes eerder al. „Ze wilde niet dat haar vriend terug naar de gevangenis zou worden gestuurd.”

De vriendin van De K. wordt dinsdagmiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Of en waarvan de vrouw wordt verdacht is onduidelijk. Politie en justitie in België zeggen tot nader order niets over de zaak om het onderzoek niet te schaden.