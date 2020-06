Twee mannen opgepakt voor gewapende overval in Amsterdam

Marechaussees en politieagenten waren donderdagavond bezig met een gezamenlijke controle rond de luchthaven toen ze een melding kregen dat een auto Schiphol passeerde die betrokken was bij een zojuist gepleegde gewapende overval in Amsterdam-West. Meerdere eenheden achtervolgden de auto met daarin de twee vermoedelijke overvallers. Nadat de auto stoptekens op de A4 en A44 negeerde en sneller ging rijden, kwam de auto uiteindelijk in Leiden op de Van Brandelerkade tot stilstand. De twee inzittenden vluchtten in verschillende richtingen.

De marechaussees en politieagenten achtervolgden hen te voet en losten een aantal waarschuwingsschoten. Daarna konden beide verdachten worden aangehouden. Ze zijn overgedragen aan de politie in Amsterdam, die nog onderzoek doet naar de gewapende overval.