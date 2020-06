Halsema in debat Dam-demo: ’Ik ben ten volle verantwoordelijk’

Halsema benadrukte opnieuw dat de beelden van de vele actievoerders op de Dam pijnlijk waren om te zien. „Voor de mensen die de afgelopen maanden ziek zijn geweest en naasten hebben verloren, voor de mensen in de zorg die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt, voor ondernemers die ploeteren om het hoofd boven water te houden, voor degene die hun ouders in een verpleeghuis niet hebben kunnen bezoeken, voor de politie en handhavers die op de 1,5 meter moeten letten. En voor ieder ander die de afgelopen maanden opofferingen heeft gebracht vanwege het coronavirus.”

Volgens de burgemeester zijn er tot nu toe nog geen besmettingen geconstateerd naar aanleiding van het protest. Ze roept iedereen met klachten op zich te laten testen.

’Ene blunder op andere fout’

De Amsterdamse VVD-fractievoorzitter Marianne Poot omschrijft het optreden van de burgemeester tijdens de antiracismedemonstratie als „de ene blunder op de andere fout.” Ze meent ook aan de hand van de naar buiten gebrachte WhatsAppgesprekken tussen Halsema en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) dat ze een burgemeester is die niet boven de partijen staat. Ze citeerde daarbij uit een van de berichten, waarin de GroenLinks-burgemeester schreef: „En ik begrijp goed dat rechts Nederland een gouden kans ziet.”

CDA-leider Diederik Boomsma neemt het Halsema onder meer kwalijk dat ze aangaf dat de demonstratie te belangrijk was om te onderbreken. „Dat voelt als een klap in het gezicht van alle Nederlanders die zich wel aan de regels hebben gehouden.”

Fractieleider Annabel Nanninga van Forum voor Democratie vond het optreden van burgemeester Femke Halsema tijdens de demonstratie op de Dam „ontluisterend en een burgemeester onwaardig.” Ze zei te verwachten dat Halsema „zal reageren zoals we van haar gewend zijn.” „Ze zal vroom en hautain praatjes vertellen over de rechtsstaat en zichzelf opwerpen als hoeder van de democratie.” Maar „er was miscommunicatie, de drukte was niet voorzien, er was geen noodplan. In plaats van dat ze als goed burgemeester excuses maakte gedroeg ze zich inflammatoir en regentesk. Geen hand in eigen boezem, vingers wezen naar iedereen maar niet naar de burgemeester.”

De Partij van de Ouderen zegde bij monde van fractievoorzitter Wil van Soest het vertrouwen in Halsema op. „Deze burgemeester heeft zichzelf gediskwalificeerd.”

Halsema moet zich woensdag verantwoorden in de gemeenteraad voor haar handelen tijdens de demonstratie op 1 juni op de Dam. De oppositie heeft een motie van wantrouwen aangekondigd.