Halsema overleeft motie van wantrouwen na Dam-demo

Halsema had een eind aan de onverwacht druk bezochte demonstratie moeten maken, omdat de volksgezondheid in gevaar was, aldus de opstellers. Ze verweten haar dat ze veel inschattingsfouten heeft gemaakt. De burgemeester erkende dat, betuigde daarover haar spijt en zegde toe dat ze de gang van zaken laat onderzoeken.

CDA neemt genoegen met excuses

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma, die een van de aanvragers was van het spoeddebat, nam genoegen met de uitleg en de excuses van Halsema en stond niet als ondertekenaar onder de motie.

De gemeenteraad hield een hoofdelijke stemming over de motie, op verzoek van PvdA-fractieleider Sofyan Mbarki. Hij wilde op die manier helder krijgen hoe het draagvlak voor Halsema ligt. De burgemeester noemde de motie geen verrassing.

De coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP stelden tijdens een spoeddebat kritische vragen aan burgemeester Femke Halsema over de demonstratie tegen racisme en politiegeweld, vorige week op de Dam. Ze willen van haar weten hoe het kon dat zij, de hoofdcommissaris van politie en de hoofdofficier van justitie zich lieten verrassen door een veel grotere mensenmenigte dan voorzien, waardoor de coronaregel van 1,5 meter afstand niet meer kon worden volgehouden.

Tegelijk vonden de coalitiepartners het belangrijk dat er in de stad een vuist wordt gemaakt tegen racisme, maar ze willen wel weten hoe dit soort incidenten in de toekomst kan worden voorkomen.

„De burgemeester had moeten ingrijpen en handhaven en alles daar tussenin. Demonstreren is een groot goed, maar niet als we anderen in gevaar brengen”, zei PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki, die zelf bij het protest aanwezig was.

Toeloop

Halsema zei tijdens het debat dat er verschillende redenen waren dat er niet op een toeloop van mogelijk rond de 10.000 demonstranten of meer op de Dam was gerekend.

Zo had de politie weinig zicht op berichten die rondgingen op Snapchat, van mensen die van plan waren aan de betoging deel te nemen. „Steunbetuigingen van influencers zijn niet geïnterpreteerd als bedoeling om naar de Dam te komen.” Ook was er veel spontane toeloop omdat het de eerste dag was dat de terrassen weer opengingen.

Halsema erkent dat er een grote inschattingsfout is gemaakt bij de antiracismedemonstratie op de Dam van vorige week maandag. De gemeente, politie en Openbaar Ministerie in de driehoek gingen af op het aantal aanmeldingen op Facebook.

De beslissing om niet in te grijpen, beschouwt de burgemeester gezien de omstandigheden nog altijd als de juiste, zei ze in het debat.

’Excuses krijgt u niet’

Tijdens het raadsdebat kwam Halsema in aanvaring met VVD-fractieleider Marianne Poot. Die verweet de burgemeester dat ze „smalend” had gereageerd op een vraag van RTL of ze van plan was op te stappen, met de opmerking dat de oppositie maar moest wachten op het feitenrelaas over de gebeurtenissen op de Dam.

Poot noemde dat „niet burgemeesterwaardig” en eiste excuses. „Die krijgt u niet”, antwoordde Halsema. „U kondigt anderhalve week geleden al een motie van wantrouwen aan, nog voordat ik een feitenrelaas heb opgesteld.” Halsema zei dat ze direct na de demonstratie de media te woord heeft gestaan. „Ik vond het noodzakelijk dat ik op maandagavond bij Op1 onmiddellijk verantwoording heb afgelegd en verantwoordelijkheid heb genomen. Ik heb daarna gewacht op het debat.”

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, kreeg ervan langs van coalitiepartijen GroenLinks, SP en D66. Ze vroegen Nanninga hoe het kan dat de partij zo kritisch is over de vele mensen op de Dam, terwijl de landelijke FVD-leider Thierry Baudet tegen de 1,5 meter afstand is en gewoon handen schudt. Nanninga zei daarop: „Die 1,5 meter vinden wij in de buitenlucht niet belangrijk. Maar Baudet is geen burgemeester. Het gaat erom dat de regels voor iedereen gelden en dat heeft de burgemeester ondermijnd.” Nanninga riep Halsema op om op te stappen, „in het belang van de stad en uzelf.”

Bewindspersonen zijn voorzichtig in hun contact met burgemeester Halsema, zegt politiek commentator Wouter de Winther in de podcast Afhameren.