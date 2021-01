Weer onrust om avondklok: ME in actie in meerdere plaatsen

Op een trambaan in de Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk werd een scooter in brand gestoken. Er zijn veel mensen op de been. Volgens Omroep West moest een motoragent vluchten voor een groep jongeren. Ook werden er voorwerpen naar de politie gegooid. De ME treedt op, meldt de politie in Den Haag. Eerder sloot de politie de straat al af. Op de Vaillantlaan werd een steen door de ruit van een politiebusje gegooid.

Bekijk ook: Geschokte reacties uit Kamer over beelden relschoppers

Het zou gaan om een groep van 100 jongeren die voor onrust zorgt. Rond 21.30 uur leek de rust terug te keren. De politie controleert mensen die nog op straat zijn.

Venlo

Ook in het centrum van Venlo is het zondag aan het begin van de avond onrustig, meldt De Limburger. In het gebied rond het station zijn tientallen mensen op de been. Een grote groep jongeren gooit met stenen en vuurwerk naar de politie. Ook sneuvelden er enkele winkelruiten. De massaal uitgerukte politie moest op de ME wachten voor er ingegrepen werd. Maar toen die na ruim een uur arriveerde, was het inmiddels weer rustig en waren de meeste relschoppers afgedropen.

Venlo gaf zondag een zogeheten noodbevel af. Dat geeft de politie extra bevoegdheden om ervoor te zorgen dat mensen niet op straat zijn, nu de avondklok weer is ingegaan. Onder meer mag de politie nu preventief fouilleren.

Helmond

In Helmond, bij Eindhoven, is de ME ingezet tegen een groep van zo’n 50 personen. Volgens de politie werd er met stenen en vuurwerk gegooid. Ook in het Brabantse Oosterhout en Breda zijn vernielingen gepleegd.

Bekijk ook: Chaos en plunderingen bij coronarellen in Eindhoven

Volgens RTV Oost is ook in Enschede de sfeer gespannen. Er zou door een groep jongeren met vuurwerk naar agenten zijn gegooid. Volgens de krant Tubantia veegt de ME het Van Heekplein schoon. Er werden enkele ruiten van winkels en straatmeubilair vernield.

Een grimmige sfeer in het centrum van Enschede. Ⓒ GinoPress B.V.

Ook in Tilburg en Roermond zijn mensen in groepen samengekomen om te protesteren tegen de avondklok. De burgemeester van Tilburg heeft een noodbevel ingesteld om in te kunnen grijpen nu mensen de straat op gaan om te demonstreren tegen de avondklok. Op dit moment is het in Tilburg onrustig. „Eerder is een opruiende oproep verspreid via social media. Het noodbevel geeft de politie extra bevoegdheden. In Tilburg zijn momenteel in de buurt van de Warandelaan tientallen mensen bijeengekomen met hun auto. Volgens den politie wordt er vuurwerk afgestoken.

Bekijk ook: Losgebroken politiepaard Eindhoven botst met oudere vrouw

De avondklok geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus.

Eerder op de dag was het ook onrustig in Amsterdam en Eindhoven, waar mensen de straat op gingen tegen de coronamaatregelen. In Eindhoven werd een supermarkt geplunderd en het stationsgebouw werd vernield.