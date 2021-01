Weer onrust om avondklok: Politie kan niet overal tegelijk zijn

De mobiele eenheid had zondagavond de handen vol aan rellen in Venlo, waarbij ook een agent gewond raakte. Tegelijkertijd gooiden in Roermond jongeren met zware vuurwerkbommen en werd de toegangsdeur naar het winkelcentrum vernield.

Volgens de woordvoerster maakt de politie vooraf een inschatting waar hoeveel inzet nodig is. „We kijken of er iets te gebeuren staat, op basis daarvan bepalen we onze inzet. Maar we kunnen niet overal tegelijk zijn. Met name de ME is in het hele land druk geweest.”

De woordvoerster kon geen voorspelling doen over wat er maandagavond te gebeuren staat. „Laten we hopen op een rustige avond”, zei ze. Hoeveel aanhoudingen er zondagavond zijn verricht in Venlo, Roermond en Stein, kon ze nog niet zeggen.

ME in actie in meerdere plaatsen

In meerdere steden is het zondagavond onrustig geweest rond het ingaan van de avondklok. In onder meer Den Haag en Venlo werd de ME opgeroepen en ingezet. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft contact met verschillende burgemeesters die met de rellen te maken hebben, laat zijn woordvoerster weten.

Op een trambaan in de Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk werd een scooter in brand gestoken. Er waren veel mensen op de been. Volgens Omroep West moest een motoragent vluchten voor een groep jongeren. Ook werden er voorwerpen naar de politie gegooid. De ME trad op en veegde de straat leeg. Op de Vaillantlaan werd een steen door de ruit van een politiebusje gegooid.

Het zou gaan om een groep van 100 jongeren die voor onrust zorgt. Rond 21.30 uur leek de rust terug te keren. De politie controleerde mensen die nog op straat waren.

Venlo

Een agent is zondagavond in Venlo gewond geraakt nadat relschoppers een steen door de ruit van een politieauto gooiden, meldt de politie in Limburg in een overzicht van een avond vol rellen bij protesten tegen de avondklok.

Ook in het centrum van Venlo was het zondag aan het begin van de avond onrustig, meldt De Limburger. In het gebied rond het station waren tientallen mensen op de been. Een grote groep jongeren gooide met stenen en vuurwerk naar de politie. Ook sneuvelden er enkele winkelruiten. De massaal uitgerukte politie moest op de ME wachten voor er ingegrepen werd. Maar toen die na ruim een uur arriveerde, was het inmiddels weer rustig en waren de meeste relschoppers afgedropen.

Venlo gaf zondag een zogeheten noodbevel af. Dat geeft de politie extra bevoegdheden om ervoor te zorgen dat mensen niet op straat zijn, nu de avondklok weer is ingegaan. Onder meer mag de politie dan preventief fouilleren.

De waarnemend politiechef in Limburg, Inge Godthelp, spreekt haar afschuw uit over de rellen en zegt dat het „geen visitekaartje is geweest voor onze samenleving en het is niet hoe we ons als politie moeten laten bejegenen.” Volgens haar heeft de politie een enorme inzet moeten doen. „Een inzet die te denken geeft voor de komende dagen”, aldus Godthelp.

Helmond

In Helmond, bij Eindhoven, werd de ME ingezet tegen een groep van zo’n 50 personen. Volgens de politie werd er met stenen en vuurwerk gegooid. Een raam van een politiebusje sneuvelde toen er een stoeltegel tegenaan werd gegooid. Ook in het Brabantse Oosterhout en Breda zijn vernielingen gepleegd.

Ook in Enschede ging het mis. Er werd door een groep jongeren met vuurwerk naar agenten gegooid. Volgens de krant Tubantia veegt de ME het Van Heekplein schoon. Er werden enkele ruiten van winkels en straatmeubilair vernield.

Een grimmige sfeer in het centrum van Enschede. Ⓒ GinoPress B.V.

Tilburg en Roermond

Ook in Tilburg en Roermond kwamen mensen in groepen samen om te protesteren tegen de avondklok. De burgemeester van Tilburg heeft een noodbevel ingesteld om in te kunnen grijpen nu mensen de straat op gaan om te demonstreren tegen de avondklok. In Tilburg werd het pas rond middernacht wat rustiger. Volgens de politie werd er door verschillende groepjes verspreid over de stad vuurwerk afgestoken. Ook werden er vernielingen gepleegd. Negen mensen werden opgepakt.

De politie heeft in Tilburg negentien mensen aangehouden na rellen in de Brabantse stad. Ook in Oosterhout en Breda gingen groepen relschoppers de straat op en pleegden volgens de Tilburgse burgemeester Theo Weterings op grote schaal vernielingen. Onder meer winkels moesten het ontgelden. In alle drie de steden werden noodbevelen uitgevaardigd om de rust te herstellen. In Breda is minstens een arrestatie verricht.

Weterings spreekt namens de drie gemeenten zijn afschuw uit. „Volstrekt verwerpelijk wat we hier de afgelopen uren hebben meegemaakt. Winkels van ondernemers die het al zo moeilijk hebben in deze tijd zijn vernield. De totale minachting voor alle mensen die al maanden in de frontlinie van de zorg voor onze gezondheid vechten, door het negeren van alle coronamaatregelen inclusief de avondklok. En de wijze waarop deze relschoppers zich gedragen tegenover handhavers gaat alle perken te buiten: het bekogelen met vuurwerk en stenen is ongehoord.”

De burgemeester verwacht dat er nog meer aanhoudingen volgen en wil de schade verhalen op de organisatoren.

De avondklok geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus.

Eerder op de dag was het ook onrustig in Amsterdam en Eindhoven, waar mensen de straat op gingen tegen de coronamaatregelen. In Eindhoven werd een supermarkt geplunderd en het stationsgebouw werd vernield.