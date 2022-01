Advocaat: afwikkeling compensatie toeslagenaffaire duurt veel te lang

PwC stelde dat het risico bij de Belastingdienst tussen 2014 en 2019 op fraude „met enige regelmaat” is ingeschat op basis van „persoonskenmerken zoals nationaliteit of uiterlijk voorkomen.” De onderzoekers spreken van „tientallen” voorbeelden die ze vonden in het onderzoek naar een omstreden fraudesysteem dat de Belastingdienst gebruikte.

González Pérez vindt dat alle energie en het geld dat in onderzoeken naar de fiscus wordt gestoken beter gebruikt kan worden voor het sneller regelen van compensatie voor gezinnen die door de toeslagenaffaire zijn getroffen. „Zoals het nu gaat duurt het te lang, het perspectief is weg en vertrouwen in de overheid hebben ze al helemaal niet meer.”

Openheid van zaken

González Pérez vindt dat de gedupeerden van de toeslagenaffaire het volledige dossier van onderzoeken naar wat is misgegaan bij de fiscus moeten ontvangen. Ook vindt ze dat de gedupeerden in deze zaak naast gratis juridische bijstand gratis deskundigheid moeten kunnen inschakelen voor het vaststellen van de schade die ze hebben geleden.