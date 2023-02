Premium Het beste van De Telegraaf

Mysterieus overwoekerd huis in Laren staat al dertig jaar leeg

Door Mirjam van Twisk Kopieer naar clipboard

De voordeur van de woning aan de Frans Langeveldlaan in Laren is niet meer te bereiken. Ⓒ Studio Kastermans/Danielle van Coevorden

Laren - Al zo’n kleine dertig jaar lang wacht een woning aan de Frans Langeveldlaan in Laren tevergeefs op bewoning. Het is buurtbewoner Dick Lunter een doorn in het oog. „In tijden van woningnood is dit asociaal. En niemand die er iets aan doet.”