Zomer ver te zoeken: pittig onweer op komst

Maandagmiddag en -avond gaat het in het zuiden, midden en oosten hevig onweren. Lokaal kan daarbij veel regen vallen en er is kans op hagel en windstoten tot 75 kilometer per uur. Het KNMI heeft code geel afgegeven ’voor enkele pittige onweersbuien’.

Volgens Weeronline zal het de komende dagen mogelijk vaker tot een waarschuwing voor onweersbuien komen, maar de buien zijn dan waarschijnlijk minder zwaar.

Er valt maandagmiddag veel neerslag in korte tijd, maar doordat de buien snel overtrekken worden geen extreem grote neerslaghoeveelheden verwacht. Op de natste plek valt 20-30 mm.

