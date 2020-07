Twee rolstoelbussen bij revalidatiecentrum in Woerden gestolen

„Dat is een intensief en vaak langdurig traject. De rolstoelbussen worden niet alleen gebruikt voor transport tussen de verpleegafdeling en het therapiecentrum, maar vooral ook voor uitjes en activiteiten buiten het centrum”, zo laat Theeuwes weten aan De Telegraaf. Ook worden ze uitgeleend aan ouderenorganisaties.

De eigenaar zegt erg onthand te zijn nu de bussen verdwenen zijn. „Het duurt lang voordat we nieuwe bussen hebben en het betekent ook dat veel revalidanten nu meer aan het centrum zijn gekluisterd.” Een van de bussen, geschikt voor zes personen, is zelfs niet meer verkijgbaar. „Het is natuurlijk een erg vreemde diefstal. Want wie heeft wat aan twee rolstoelbussen?”

Volgens Theeuwes zijn de bussen zo’n 17.500 euro per stuk waard, wat de reden zou kunnen zijn voor de diefstal. Hij laat weten over camerabeelden te beschikken waarop te zien is hoe de voertuigen het terrein af worden gereden. „De bussen zijn erg herkenbaar met de Daan Theeuwes Centrum-belettering die ook zichtbaar is als de stickers eraf gehaald zijn.”