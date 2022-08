’Trucker trok opeens zijn handen van het stuur en gaf dot gas’

„De vrachtwagenchauffeur trok opeens zijn handen van het stuur en gaf een dot gas.” Rody Jongebreur (34) was bij de barbecue van ijsclub De Kom Zuidzijde waar het rond 18.00 uur zo gruwelijk misging. „Ik dacht eerst ’wat neemt hij de bocht ruim’, maar toen kwam hij zo de dijk af. Mijn dochter kon nog net op tijd aan de kant springen. Ik viel ook op de grond en kwam met mijn hand in gebroken glas.” Jongebreur draagt daarom een brace en heeft flinke wonden aan zijn been.

In een flits sprong hij daarna de vrachtwagen in. „De bestuurder sloeg allemaal wartaal uit. Toen heb ik snel de motor afgezet en het sleuteltje weggegooid, geen idee waarheen. Wat een dommerik, ongelooflijk hoeveel schade hij aangericht heeft.”

Wat Jongebreur daarna zag, was vreselijk. „Het was een chaos. Ik zag hoe de vrachtwagen zo tegen een vrouw reed. En ik zag mensen onder de vrachtwagen liggen die vastzaten. Verschrikkelijk gewoon. En ja, er zaten ook kinderen tussen. Ik weet niet precies wie het waren.”

’Ik zag mijn zoon niet’

Hij raakte voor een moment in paniek. „Ik zag mijn zoon niet en was zo bang dat hij onder de vrachtwagen zou liggen. Zo bang ben ik nog nooit geweest. Toen klom ik over allerlei mensen heen en ging ik eronder kijken. Daarna zag ik mijn zoon bij mijn vrouw staan. Dat was zo’n opluchting. Daarna zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Onderweg zag ik enorm veel ambulances langsrijden. Mijn vrouw en dochter waren ook heel blauw, vooral op hun hoofd, daar had mijn zoon ook last van. Zo kreeg mijn dochter een tafel tegen haar hoofd. Gelukkig zijn we allemaal goed aanspreekbaar.” Naast de zes doden zijn er zeven gewonden gevallen, meldt de politie.

Het buurtfeest met ijsclub De Kom met zo’n 50 man was juist zo gezellig, vertelt Jongebreur. „Eerder in de middag was er een kanotocht geweest. En daarna gingen we barbecueën. De voorzitter van de ijsclub nam afscheid.”

Rody Jongebreur (34, tweede van links) was bij de barbecue waar het zo gruwelijk misging. Ⓒ Joey Bremer

De afschuwelijke gebeurtenis heeft veel indruk gemaakt. „Ik heb vannacht echt niet kunnen slapen. Mijn zoon heb ik wel vijf of zes keer wakker gemaakt om te kijken of het goed met hem ging.”

Het bizarre voor Jongebreur is dat hij vandaag ook nog jarig is. „Deze verjaardag ga ik nooit meer vergeten, vreselijk gewoon. Maar het mooiste cadeau is dat ik hier nog sta en dat het goed gaat met mijn vrouw en kinderen. We hebben een engeltje op onze schouder gehad. Maar dit is zo treurig.”

Brokstukken

De inwoner van Nieuw-Beijerland vertelt het verhaal vanaf de rampplek. Waar die gisteren nog afgesloten was met grote zwarte schermen, zijn alle brokstukken zondagochtend weggehaald. Donkere vlekken vormen het grimmige bewijs van de ramp. In de bomen hangen nog feestelijke vlaggetjes en lampen, de laatste dingen die doen herinneren aan de vrolijkheid die het buurtfeest had moeten brengen. Op de grond wijzen witte strepen nog op de plek waar de vrachtwagen terechtgekomen is. In het water ligt een verlaten kano. Een politieman maakt foto’s voor het onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.

Inwoners en andere omwonenden verzamelen zich bij de rampplek om het leed te delen. Lang niet iedereen wil erover praten, gezien de gevoeligheid van de zaak.

’Geen woorden voor’

Chris van Lieshout uit het naburige Oud-Beijerland wil dat wel. „Ik heb hier geen woorden voor”, verzucht hij. „Ik ben gewoon verslagen als ik dit zie en heb koppijn. Zo vaak rijd ik langs deze plek met een glimlach, dat wordt voor nu altijd een tranendal. De hele Hoekse Waard is in diepe rouw.”

Chris van Lieshout Ⓒ Joey Bremer

Van Lieshout zit op de kruising bij de fatale plek gedachteloos voor zich uit te staren op zijn Zundapp. „Ik hoorde gisteravond veel sirenes en een traumahelikopter. Maar dat er dan zoiets ergs gebeurt, onvoorstelbaar. Ik heb het wel altijd een link weggetje gevonden.”

’Kaarsje branden’

Twee jaar geleden vond er in de omgeving ook een ongeluk plaats. Toen belandde een stel op de kop in de sloot als gevolg van ijzel. Van Lieshout: „Daar staat nu een monument bij waar ik vaak een kaarsje ga branden. Dat ga ik nu voortaan ook op deze plek doen. Het zal hier nooit meer hetzelfde zijn.”

Frank Wander, ook woonachtig in de omgeving van Nieuw-Beijerland, is ook even met de fiets richting de onheilsplek gekomen. „Mijn broer belde me op dat er iets verschrikkelijks was gebeurd. Er wonen zulke vriendelijke mensen in dit dorp. Dan kan ik er met mijn hoofd niet bij dat dit plaatsvindt. Wat een drama.”