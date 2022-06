Bekende crimineel Sjaak B. vast na wapenvondst

Hij wordt door politie en justitie gezien als een van de kopstukken van de zogenoemde polderpenoze en kwam de afgelopen jaren steevast in beeld bij grote onderzoeken naar georganiseerde misdaad. Hij heeft in de ogen van het Openbaar Ministerie ook connecties met de Mocro-maffia en geldt als een contact van de beruchte familie Remmers.

Sjaak B. wordt gezien als de ’wapenmeester’ van de Amsterdamse onderwereld en werd in 1994 veroordeeld wegens doodslag in een café in Badhoevedorp. Hij was zelf doelwit van een aanslag in januari 2015. B. zat toen in een restaurant in Panama, waar hij van achteren door zijn hoofd werd geschoten.

B. raakte zeer zwaargewond maar overleefde de moordaanslag. Na maandenlang verblijf in ziekenhuizen moest hij in Nederland terechtstaan in het Passage-proces, onder meer op verdenking van het plegen van een aanslag op Heineken-ontvoerder Cor van Hout.

Exact dezelfde dag

Uiteindelijk werd B. veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor wapenhandel. Cor van Hout werd op 24 januari 2003 geliquideerd in Amstelveen. De aanslag op B. was op exact dezelfde dag, maar dan twaalf jaar later. De politie houdt nog altijd rekening met een wraakactie voor de moord op Van Hout, maar sluit ook niet uit dat B. in Panama werd neergeschoten in een conflict over cocaïnehandel.

De politie verspreidde beelden van de wapenvondst. Ⓒ Politie

De politie kwam Sjaak B. eind 2021 opnieuw op het spoor dankzij berichten uit gekraakte pgp-telefoons van het platform Sky ECC. Na onderzoek kwam een loods in Rijsenhout in beeld als locatie waar mogelijk vuurwapens lagen opgeslagen. Op maandag 30 mei volgde een inval, waarbij een grote hoeveelheid wapens werd aangetroffen. Het gaat om automatische en zogeheten sniperwapens en explosieven.

Ook vond de politie een cocaïnewasserij met veel chemicaliën en een aantal kilo’s coke en amfetamine. Alle verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris.