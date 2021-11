Premium Het beste van De Telegraaf

De tweede grens: weer met pepperspray ’Halt!’ Migranten Wit-Rusland steken grens over naar Duitsland

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Duitse agenten vangen dagelijks tientallen migranten op aan de grens met Polen. Ⓒ Reuters

FRANKFURT AAN DE ODER - De grens tussen Wit-Rusland en Polen is momenteel de frontlinie van de migratiecrisis. Maar als Syriërs, Irakezen of andere migranten die zijn overgestoken, zijn ze er nog niet. De grens tussen Polen en Duitsland is weliswaar een minder gevaarlijke horde, maar wel eentje die genomen moet worden. „We kunnen niet iedereen opnemen.”