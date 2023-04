Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) vertrokken: ’Die loungebanken zijn wel heel erg gaaf!’

Deze trein van de toekomst is begonnen aan zijn generale repetitie. Het voertuig wordt voorlopig ingezet op het trajet tussen Rotterdam en Amsterdam. President-directeur Wouter Koolmees laat aan De Telegraaf weten: „We zien het als de laatste testfase die alleen kan in de dienstregeling met reizigers. Pas als we tevreden zijn, gaan we meer van deze snelle treinen inzetten. Ze bieden veel comfort en een hogere snelheid. Tegelijk moeten we er rekening mee houden dat nieuwe treinen last kunnen hebben van kinderziektes. Dat hoort erbij en dat zullen reizigers waarschijnlijk merken. Doordat we starten met één nieuwe Intercity op één traject kunnen we de impact voor reizigers minimaliseren. In het begin rijdt deze trein maximaal 160 km/u. Pas als we alle bestaande treinen vervangen hebben, heeft het zin om 200 km/u te rijden om er het optimale rendement uit te halen.”

De nieuwe intercitytrein van NS heeft woensdagochtend voor het eerst gereden met reizigers tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam. De ritten horen bij de laatste testfase van de trein. De Telegraaf kreeg in 2021 al een exclusieve rondleiding door de nieuwe trein. De tekst gaat verder onder de video.

Tekst gaat verder onder de tweet

Op Twitter gaven reizigers hun eerste reactie op de ICNG en die waren over het algemeen positief. Het uiterlijk van de nieuwe trein en de inrichting worden gewaardeerd.

„Stil, vlot, comfortabel, veel minder schudden en schommelen op de HSL vergeleken met de ICR-rijtuigen, en ruime beenruimte op de coachopstelling. Ik denk dat ICNG - ondanks een paar kleine minpuntjes - nu al de ICM als mijn favoriete materieel heeft vervangen!”, laat Adam Zuyderwijk weten.

Tekst gaat verder onder de tweet

Ook Lukas was in zijn nopjes, al had hij een kleine kanttekening. „Okee, goed gelukt dit ding. Zit goed, gaat megahard en ziet er echt mooi uit. Over die zones blijf ik wel sceptisch, ik denk toch echt dat drie verschillende zones te onduidelijk is. De meeste reizigers hebben al moeite met alleen de stiltecoupé.”

Gelijkvoerse instap

Reiziger Maurits Wever prees de instap en vond de verschillende reisklassen er prachtig uitzien. „De loungebanken zijn wel erg gaaf! Grote verbetering is wel de gelijkvloerse instap. Daarmee zijn de rolstoelplaatsen ook makkelijk bereikbaar.”

Tekst gaat verder onder de foto

Wouter Koolmees reed mee. Ⓒ ANP / HH

Het treinstel, dat al op sociale media werd omgedoopt in ’Boefje’, gaat nu de echte testfase in. Programma-manager Maarten Bakker: „Een nieuwe trein is technisch niet gelijk perfect en wennen voor iedereen. Voor reizigers, maar ook voor NS-collega’s die werken met de trein. Daarom is deze laatste testfase met reizigers in de dienstregeling ook zo belangrijk. Je weet pas echt hoe het gaat, als je in het echt gaat rijden.”

Tekst gaat verder onder de foto

Ⓒ ANP / HH

Als deze ritten met een trein naar tevredenheid verlopen, brengt de NS de komende weken een tweede ICNG in de dienstregeling. Zo vervangen ze het komende jaar stap voor stap de huidige intercity’s op de Hogesnelheidslijn door ICNG’s. Als alle huidige intercity’s vervangen zijn, kunnen ze vanaf dat moment ook de maximale snelheid van 200 kilometer per uur gaan rijden, zo laat Bakker weten.