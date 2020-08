Farmaceut Johnson & Johnson test coronavaccin ook op Nederlanders

De rekrutering loopt via de studiecentra waarmee Janssen samenwerkt, aldus de woordvoerder. Daar worden de standaardprocedures voor rekrutering van proefpersonen voor klinisch onderzoek voor gevolgd. De tests in Spanje beginnen vanaf volgende week, heeft de Spaanse overheid laten weten.

De tweede fase van het testonderzoek zal twee maanden in beslag nemen. Er worden 550 gezonde mensen tussen de 18 en 55 jaar maar ook ouder dan 65 jaar getest in de drie Europese landen, waaronder 190 mensen in Spanje. Het is daarmee het eerste Spaanse testonderzoek op mensen voor het coronavaccin.

In Nederland worden de proefpersonen langer gevolgd, aldus de woordvoerder van Janssen. „We zijn ook benieuwd naar de langetermijneffecten van het vaccin.”

De farmaceut maakte eerder bekend het vaccin te willen testen op tot wel 60.000 mensen. Dat zijn er veel meer dan de 30.000 waarop andere vaccinontwikkelaars, waaronder Moderna, Pfizer en AstraZeneca, gaan testen.

Doel van de test is het vaststellen dat het vaccin veilig is voor mensen, effectief is en een duurzaam effect heeft. Ook moet in de test worden vastgesteld wat de optimale doseringen voor het vaccin zijn. Momenteel loopt al een eerdere test van het vaccin op mensen, in de Verenigde Staten en België. Daar kwamen deze week Chili, Argentinië en Peru bij voor testen in Latijns-Amerika.

Johnson & Johnson kreeg al diverse orders voor zijn vaccin in het geval dat het middel effectief blijkt tegen het coronavirus. Wereldwijd worden meer dan 150 coronavaccins ontwikkeld en getest. Daarvan worden dertig op mensen getest.