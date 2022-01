Zwangere vrouw verliest baby nadat zij het ziekenhuis niet in mocht vanwege oude coronatest

Terwijl de vrouw op straat aan het wachten was, heeft haar man alles gefilmd. Op de beelden is te zien hoe de vrouw hevig aan het bloeden is. De video ging viraal op het Chinese socialmediaplatform Weibo.

De gezondheidscommissie startte een onderzoek naar aanleiding van de video en kwam tot de conclusie dat de baby is gestorven door nalatigheid. Twee leidinggevenden van het ziekenhuis zijn ontslagen en een manager is geschorst. Het Gaoxin-ziekenhuis moet van de gezondheidscommissie zijn excuses aanbieden voor het incident.

Zelfs autorijden verboden

De stad met 13 miljoen inwoners ging vorige maand in een strenge lockdown. Inwoners worden verzocht om hun ramen dicht te houden en geen oppervlaktes van gebouwen of planten op straat aan te raken. Ook is autorijden in de meeste gevallen niet toegestaan, tenzij mensen bijvoorbeeld de weg op moeten voor virusbestrijding. Ook moeten inwoners de autoriteiten of hun werkgever om toestemming vragen als ze de stad willen verlaten.

Per huishouden mag één persoon eens in de drie dagen boodschappen doen; hierdoor is voedseltekort een groot probleem geworden.

China vreest dat er besmettingen onopgemerkt blijven, waardoor het virus uiteindelijk op meer plekken in het land kan opduiken. De overheid hoopt de uitbraak de kop in te kunnen drukken voordat de Olympische Winterspelen in februari van start gaan in Beijing.