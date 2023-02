Premium Het beste van De Telegraaf

Rechter beslist dat hij niet schuldig is aan corruptie ’Bunga Bunga’ wordt Berlusconi toch niet fataal

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Sulvio Berlusconi Ⓒ ANP

ROME - De Italiaanse ex-premier en mediamagnaat Silvio Berlusconi (86) is woensdag, samen met 28 andere verdachten, na zes jaar vrijgesproken in een derde proces over de Marokkaanse nachtclubdanseres Karima El Mahroug, beter bekend onder haar artiestennaam „Ruby Rubacuori” (Ruby, de hartendief).