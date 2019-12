Corbyn pijnlijke misser van dolend Labour

Corbyn verlaat het hoofdkwartier van Labour na de catastrofale nederlaag van zijn partij. Ⓒ foto REUTERS

Londen - Het misschien wel belangrijkste pluspunt van de ruime verkiezingsoverwinning van de Conservatieven is dat de Britse politiek bevrijd wordt van de loden last waarmee het de afgelopen jaren was opgezadeld in de persoon van oppositieleider Jeremy Corbyn.