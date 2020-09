’18 miljoen dollar op geheime plek Pablo Escobar’

Er werd ook goud, een camera en een typemachine van de beruchte Colombiaan Escobar gevonden. Het fotorolletje uit de camera is opgestuurd om te ontwikkelen, „maar dat is helaas niet gelukt”, meldt Nicolás exclusief op de zender Red Más Noticias. Zijn oom kwam in 1993 om het leven na een bloedige strijd in het land. Pablo Escobar was de meedogenloze baas van het Medellín-kartel.

Nicolás zegt door een spirituele ingeving de verborgen ruimte te hebben gevonden. „Ik keek uit het raam naar buiten en zag in de reflectie van de ruiten de verschijning van een man in mijn huis. Die verdween op de plek waar de buit verstopt bleek te zitten.”

Zoektocht

Sinds de dood van Escobar gingen tal van mensen op zoek naar overgebleven rijkdommen van de drugsbaas. Hij beschikte op geheime plekken over wapens, cashgeld en andere verborgen schatten.