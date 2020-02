Negenjarig meisje redt peuter van verdrinkingsdood

Kenvonte Thompson Jr. was in een hotel in het Amerikaanse Livonia om de verjaardag van zijn zus te vieren. Op beelden, vrijgegeven door de politie, is te zien hoe de peuter richting het water loopt, zich in het zwembad laat zakken en meteen onder water raakt. Al spartelend probeert hij zijn hoofd boven water te houden, maar dat lukt niet.

Kenvonte raakt uiteindelijk helemaal onder water. In het zwembad zijn op dat moment nog zo’n vijftien volwassenen en kinderen aanwezig, maar niemand merkt het jongetje op. Totdat een negenjarig meisje ’iets’ op de bodem ziet liggen en haar peettante waarschuwt die meteen het zwembad in springt en het jongetje op de kant legt.

Twee aanwezige verpleegsters komen op het geschreeuw af. „Een kind kwam binnen rennen en riep: ’Er ligt een baby op de bodem van het zwembad.’ Een vrouw was aan het reanimeren, maar mij is dat geleerd en dit zag er niet effectief uit”, zo vertelt Amy Herrington aan de Daily Mail. Ze duwde de vrouw aan de kant om het over te nemen. „We dachten niet dat hij het zou overleven. Er was geen ademhaling meer. Hij reageerde nergens op.”

Het jongetje kwam uiteindelijk toch weer bij en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie van Michigan heeft de beelden van het incident op Facebook gedeeld. „Elke dag overlijden er drie kinderen door verdrinking. (...) Wij willen ouders er dan ook aan herinneren om hun kinderen altijd in de gaten te houden als ze in de buurt van water zijn.”

Het is niet duidelijk of de moeder van het jongetje, die in de buurt was, vervolgd wordt.