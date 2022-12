Premium Het beste van De Telegraaf

Man liep naakt en volledig in de war op snelweg ’Nederlandse verdachte (26) van moord op moeder in Spanje is rapper’

Het politiebureau in het Spaanse Estepona. Ⓒ Policia Nacional

Estepona - De 26-jarige Nederlander die deze week in Spanje is opgepakt op verdenking van moord op zijn moeder, is naakt en volledig in de war aangehouden op de snelweg. De Spaanse politie bevestigt het drama na vragen van De Telegraaf.