Politie houdt 35 betogers aan in omgeving Den Haag CS

De politie had de actievoerders gezegd dat ze uit elkaar moesten gaan, maar ze bleven in groepen hangen in de buurt van Den Haag CS. Een van de groepen werd door de politie ingesloten en daarna aangehouden. Elders in Den Haag hield de politie twee actievoerders aan.

Groepen mensen waren zaterdag op meerdere plekken in Den Haag samengekomen om te betogen. Ze verzamelden zich onder meer op de Koekamp en Plein 1813. De actievoerders zijn niet alleen tegen het coronabeleid van het kabinet, maar ook tegen de ontwikkeling van 5G-netwerken en tegen het kabinet als geheel. In de loop van de middag gingen de betogers uiteen, meldde de politie.

De gemeente Den Haag had de organisatoren van betogingen tegen de coronamaatregelen gewaarschuwd om de regels rond protesten niet te omzeilen. Bij een demonstratie mochten hooguit dertig mensen aanwezig zijn en die moesten minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden.