Oud-justitieminister Bill Barr: aanklacht Trump is eigen schuld

„Hij had geen recht op die documenten”, aldus Barr over de vertrouwelijke papieren die Trump zou hebben achtergehouden na het verlaten van het Witte Huis. „De overheid heeft een jaar lang, in stilte en met respect, geprobeerd ze terug te krijgen, en hij heeft ze afgepoeierd. Terwijl hij geen juridisch argument had ze te houden.”

Barr stelde daarbij dat Trump in het verleden slachtoffer was van een oneerlijke heksenjacht, maar dat hij de recente zaak „volledig aan zichzelf te danken” heeft.

Barr was eens een trouwe bondgenoot van Trump. Hij viel in ongenade bij de president toen hij eind 2020 aangaf geen bewijs te zien voor verkiezingsfraude door Democraten. Barr diende in december 2020 zijn ontslag in. In het interview zondag noemde hij Trump een narcist wiens „roekeloze gedrag” de Republikeinse doeleinden op het spel zet.