Medewerker positief getest op corona na Fieldlab-experiment

Dat meldt RTV Utrecht.

Volgens de organisatie is het onwaarschijnlijk dat deze persoon besmet is geraakt tijdens het proefcongres, omdat hij of zij geen klachten had. Bovendien is de persoon, zoals alle bezoekers, negatief getest vóór de start van het evenement.

Er is niet veel bekend over de besmette persoon, vertelt de woordvoerder van Fieldlab Evenementen Tim Boersma. „Vanwege de privacy is het volledig anoniem. We weten niet wie het is, maar we weten wel dat het een medewerker betreft en dat deze persoon niet in een van de bubbels zat.”

Het zou bijvoorbeeld een medewerker van de organisatie kunnen zijn, maar ook een barvrouw, schoonmaker of iemand van het theater. De medewerker ontwikkelde na het evenement klachten en is afgelopen woensdag getest. Die test bleek een dag later positief te zijn.