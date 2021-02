’Neem nu verlof op’: Genieten van het mooie weer is belangrijker dan je denkt

Door het schitterende weer werd afgelopen zaterdag en zondag de Markt in Delft ingenomen door dagjesmensen die heerlijk genoten van de voorjaarszon terwijl zij een ijsje, een frietje of koffie nuttigden. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - We hadden het allemaal hard nodig: een zacht, zonnig weekend, middenin die scherpe, grijze lockdown. Plotseling schreeuwde het weer ’ijsjes eten’ en ’biertjes in het park’. En dat zorgde voor een golf van opluchting en goeie moed, blije gezichten. Want het mooie weer boost wel degelijk ons mentale welzijn, zeggen experts. Al is er ook een valkuil.