OM eist levenslang tegen ’hechte dadergroep’ in MH17-proces

Als ,,hechte dadergroep” pleegden rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Dubinsky, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko al geruime tijd geweld in Oost-Oekraïne. Ze hadden onder meer tot doel vliegtuigen neer te halen, en deden dat ook regelmatig. Toen ze de BUK-installatie naar het gebied haalden, wisten ze wat ze deden, aldus het OM. Ze gebruikten bij de lancering ‘allesvernietigend, planmatig en onverschillig’ geweld.

Dat de vier mannen een passagiersvliegtuig neerhaalden in plaats van een militair toestel, maakt voor de strafeis niets uit, aldus de officieren. ,,Het doel was om een vliegtuig neer te halen, en dat lukte.”

Gevaar voor burgers

Volgens de officieren konden de verdachten weten dat de burgerluchtvaart door hun toedoen gevaar liep. Ze wisten dat het luchtruim boven het strijdgebied niet gesloten was. ,,Nergens blijkt uit dat ze enig moment hebben stilgestaan bij het gevaar voor burgers. Ze stonden er onverschillig tegenover. Al die tijd hadden ze een stap terug kunnen doen en kunnen afzien van de uitvoering van hun dodelijke plan.”

Wat het Openbaar Ministerie betreft zijn alle vier verdachten even schuldig aan de enorme gevolgen van de ramp. Igor Girkin en Sergey Dubinsky stonden weliswaar hoger in de hiërarchie, maar Oleg Poelatov en Leonid Chartsjenko die de troepen op de grond aanvoerden, hadden een eigen verantwoordelijkheid, vindt het OM. Drie van de vier verdachten laten zich in interviews minachtend uit over het onderzoek en het strafproces, maar weigeren zich voor de rechter te verantwoorden. Alleen Oleg Poelatov laat zich vertegenwoordigen door advocaten, maar laat zich volgens het OM weinig gelegen liggen aan het belang van het vinden van de waarheid. ,,Hij zegt het een, en doet het ander.”

Oorlog

De verdachten kunnen zich niet beroepen op het feit dat het oorlog was. Ze waren geen reguliere militairen, maar vrijwilligers die zich mengden in de gewapende strijd in een ander land, en waren geen verantwoording schuldig aan een Staat die het oorlogsrecht respecteert. Integendeel, de Donetsk People’s Republic waarbinnen de verdachten aan de touwtjes trokken, maakte zich schuldig aan een terreurbewind waarbinnen burgers werden gemarteld en geëxecuteerd. Wat het OM betreft waren de verdachten gewone burgers die niet het recht hadden om dodelijk geweld te gebruiken.

Bij het bepalen van de eis hield het OM ook rekening met het reële gevaar dat de verdachten zich opnieuw ergens ,,in een schimmig conflict zullen mengen”, en met de enorme gevolgen voor de duizenden nabestaanden.

Talloze nabestaanden kampen tot op de dag van vandaag met de gevolgen van het verlies. Er zijn gaten gevallen in gezinnen, familiebanden zijn verscheurd en meerdere nabestaanden kampen met depressies. Ook andere landen waar slachtoffers vandaan kwamen werden gedompeld in rouw. Het OM stond ook stil bij de inwoners van Oost-Oekraïne, die wrakstukken en lichamen in de weilanden zagen vallen, in sommige gevallen zelfs door het dak van woningen. ,,Er is geen straf die recht kan doen aan zulke ingrijpende gevolgen.”

Geen vergelijkingsmateriaal

Officier Ridderbeks legde uit dat er eigenlijk geen vergelijkingsmateriaal in het strafrecht is voor de aanslag op MH17. Er is in Nederland niet eerder iemand veroordeeld voor het doen neerstorten van een vliegtuig. Wel zijn er in de wet duidelijke handvatten om de strafmaat voor een levensdelict te bepalen. ,,Met levenslange gevangenisstraf wordt terughoudend omgegaan. In feite geldt: hoe meer slachtoffers, hoe groter de kans dat een levenslange straf wordt opgelegd.”

In dit geval is er alle reden om niet over te gaan tot een lange tijdelijke gevangenisstraf, aldus officier Ridderbeks. Op basis van Nederlandse jurisprudentie is levenslang voor de hand liggend en ook in vergelijkbare internationale zaken is die straf gangbaar.

Dat Rusland geen onderdanen uitlevert en het niet bekend is waar Oekraïener Chartsjenko verblijft is wat het OM betreft geen beletsel om levenslang te eisen. ,,Wie vandaag ongrijpbaar lijkt, kan morgen worden vastgenomen.”

Vanaf 7 maart komt de verdediging van Oleg Poelatov aan het woord. Deze verdachte volgde het proces vermoedelijk via de livestream. Advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Ejjck zeggen niet verrast te zijn door de eis, maar vinden dat het OM vooral heeft gezegd wat het publiek wil horen. Volgens hen is er in de onderbouwing van de eis nauwelijks aandacht besteed aan het forensisch bewijs en zijn getuigen die ontlastende verklaringen hebben afgelegd niet genoemd.

De uitspraak in het megaproces is pas eind 2022 te verwachten.