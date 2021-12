OM komt met strafeisen tegen vier verdachten MH17-proces

Volg het proces hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

Het OM begon maandag met de onderbouwing van de strafeisen tegen de drie Russen en een Oekraïner. Het omvangrijke strafproces begon met voorbereidende zittingen in maart vorig jaar. De rechtbank denkt niet eerder dan in de tweede helft van volgend jaar uitspraak te doen.

De verdachten zijn rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. De mannen hebben volgens het OM een rol gespeeld in het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie, waarmee het toestel van Malaysia Airlines volgens justitie is neergehaald. „Dat ze niet zelf op de knop hebben gedrukt, is juridisch niet relevant”, aldus het OM eerder tijdens het requisitoir. „Wie een misdrijf organiseert, faciliteert en na afloop opgetogen bespreekt is strafrechtelijk verantwoordelijk voor dat misdrijf.”

De mannen zelf ontkennen iedere betrokkenheid. Geen van allen zijn verschenen in de rechtbank, Poelatov laat zich wel juridisch bijstaan.

Het is niet precies bekend waarom het vliegtuig werd neergehaald. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de pro-Russische separatisten niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging. Op dat moment was er een gewapende strijd gaande in Oost-Oekraïne.