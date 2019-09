Ⓒ EPA

De held van de strijd tegen het blanke kolonialisme die veranderde in een dictator die mensenrechten vertrapte en zijn land naar de economische afgrond leidde, is dood. Zijn voorspelling dat hij ‘tot mijn honderdste’ over Zimbabwe zou regeren kwam niet uit. Robert Mugabe stierf vandaag op 95-jarige leeftijd aan kanker in een ziekenhuis in Singapore.