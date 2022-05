Leger Myanmar mikt op toeristen: grenzen weer open

Premium Buitenland

Volksopstand in straatarm Sri Lanka: president ’Gota’ weigert ontslag

De woede onder Srilankanen over de ernstige economische crisis in het land is het kookpunt voorbij. Ze leggen de schuld voor hun ellende bij de machtige Rajapaksa-clan en eisen dat de politieke familie onmiddellijk het veld ruimt.