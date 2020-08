Verdachte van mishandeling peuter met kettingslot aangehouden

Hij meldde zich woensdag bij de politie. De mishandeling vond op 10 juli plaats in de buurt van een parkeergarage naast het Corneliushuis in Heerlen. Volgens de politie zag een automobilist een scooterrijder over het hoofd. „Daarop ontstond een hevige verkeersruzie”, aldus politiewoordvoerder Hub Haenen in De Limburger.

Ruit kapot

Met een kettingslot sloeg de bestuurder van de scooter vervolgens de ruit van de auto aan diggelen. Daarachter zat de peuter. Die kreeg niet alleen het gebroken glas tegen het hoofd, maar ook het zware object. De verdachte sloeg meteen op de vlucht.

„Het voorval heeft nog steeds grote impact op de twee kleine kinderen die in de auto zaten”, vertelt de woordvoerder. De politie verspreidde eerder beelden van de verdachte in de zoektocht naar de man. Dat leverde een aantal tips op.