Vertrek nieuwe vlaggenschip HAL mijlpaal in weg uit coronacrisis

Buitenland

Gratis EU-treinpas voor ruim 2000 Nederlandse jongeren

Voor het Europese Jaar voor de Jeugd in 2022 kunnen 2036 Nederlandse jongeren gratis per trein door Europa reizen. Ze kunnen zich daarvoor vanaf dinsdag 12.00 uur aanmelden bij de Europese Commissie, die in totaal 60.000 gratis treinpassen aan Europese jongeren ter beschikking stelt.