Minister Van Ark verschijnt bij toeslagenverhoor, ook staatssecretaris Snel aan de beurt

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) tijdens een eerder overleg in de Tweede Kamer. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Den Haag - De eind vorig jaar opgestapte staatssecretaris van Financiën Menno Snel moet woensdag zijn verhaal doen over zijn rol in de toeslagenaffaire. In de ochtend is eerst minister Van Ark (Medische Zorg) aan de beurt.