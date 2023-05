GL trekt aan langste eind: Paul Rosenmöller gaat ’linkse wolk’ leiden in Eerste Kamer

Volgens Rosenmöller wil PvdA-lijsttrekker Vos liever werken aan het intern opbouwen van de fusiefractie. Wat ook een rol speelde is dat GL bij de Statenverkiezingen net iets groter is geworden dan PvdA.

Dat PvdA en GL straks, als de nieuwe Eerste Kamer is aangesteld, in één fractie stappen werd ongeveer een jaar geleden besloten, na ledenstemmingen daarover in de ’linkse wolk’. PvdA en GL voetjevrijen al langer met elkaar, hoewel lang niet iedereen in de achterbannen daar gelukkig mee is.

Wereldvreemde ’linnen tasjes’

Tegenstanders zien grote verschillen in bloedgroepen. Kritische PvdA’ers hebben vooral veel moeite met de vergroeningsdrang van GL’ers die als wereldvreemde ’linnen tasjes’ worden gezien. Omgekeerd zien dwarse GL’ers PvdA’ers als zure grijze duiven die liever aan het politieke pluche plakken dan strijden voor hun principes.

Voorstanders van de linkse samenwerking hadden de hoop dat PvdA en GL bij de Statenverkiezingen samen de grootste konden worden, zodat de coalitie in de Senaat niet om het linkse blok heen kon. Dat liep anders. BBB werd de grote winnaar. Als straks de nieuwe Eerste Kamer van start gaat, heeft de coalitie voor het vinden van meerderheden twee routes: eentje over links, maar ook die over rechts via BBB.

Handje los

Waar PvdA en GL flink gas geven met innige samenwerking valt in de provincies na de Statenverkiezingen een tegenovergestelde beweging te bespeuren. Hoewel nog geen een formatie helemaal rond is laten in meerdere provincies PvdA en GL momenteel elkaars handje los. In Friesland is dat bijvoorbeeld het geval, net als in Drenthe en Limburg. Rosenmöller erkent in het Trouw-interview dat het fusietempo in sommige provincies stokt. „Het belangrijkste is nu dat dit grote project in de Eerste Kamer slaagt”, zegt hij. Hij droomt graag groot: „Het kan, dat Nederland een linkse premier krijgt.”