Anti-climax in Eindhoven: hond ziet baasje na 3 jaar terug, rent op kerstboom af

„Even geleden kwam een grote, vriendelijke, bruine hond bij ons binnen nadat hij zwervend op straat was gevonden”, vertelt dierenopvang De Doornakker op de eigen website. De hond was gechipt maar niet geregistreerd. De baasjes waren spoorloos.

De dierenopvang bedacht een nieuwe naam: Buck. Hij werd op de website gezet, maar de baasjes meldden zich niet. Wel kwam er een reactie van een gezin dat jaren geleden de eigenaar was van Buck, toen nog Jack.

„Zij kwamen erachter dat hij in het asiel zat omdat ze op zoek waren naar een nieuwe hond”, aldus de opvang. „En verhip: onze Buck leek wel enorm veel op hun hond Jack die ze twee jaar geleden met pijn in het hart aan iemand hadden gegeven omdat zij wegens privéomstandigheden geen plekje meer hadden voor Jack/Buck.”

„Jacks vorige eigenaren gingen er vanuit dat ze een vertrouwd adres voor hun hond hadden gevonden en hielden nog een tijd contact met dit nieuwe adres. Dat stopte van het ene op het andere moment en tot hun grote verdriet hoorde Jacks eigenaren nooit meer iets over hun hond.”

Lekkernijen

Tot nu. De oude eigenaren wilden hun hond maar wat graag terugzien. ’Maar in de plaats van recht in de armen van bazin Yvonne Goodett of haar zoon, dook Jack bij de hereniging meteen de kerstboom met lekkernijen in’, schrijft Omroep Brabant. Oud-baasje Yvonne kan er wel om lachen. „Er waren iets te veel prikkels voor hem.”

Inmiddels is Jack er voor het gezin. Hond en baasjes zijn dolgelukkig. „Jack heeft alle commando’s die we hem geleerd hadden, onthouden. Hij is helemaal verliefd en wil de hele dag kroelen. Vooral met mijn zoon. Die houdt ‘ie echt de héle dag in de gaten.”