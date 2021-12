Brand breekt uit in World Trade Center Hong Kong, meer dan 100 mensen vast op het dak

Op dat moment waren veel mensen in de wolkenkrabber aanwezig om daar tijdens hun lunchpauze te winkelen of te eten. Volgens de politie zijn er zeker acht mensen naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen door rook of andere klachten. Lokale media melden dat er zeker dertien mensen gewond zijn geraakt en er op het moment van schrijven al dertienhonderd mensen zijn geëvacueerd.

Door een grootscheepse renovatie van het oude gebouw waren veel winkels en restaurantjes op de lagere verdiepingen al maanden dicht. Op de hogere verdiepingen waren nog wel restaurants open, ook kantoorgebouwen waren nog in bedrijf. Het vuur heeft zich via steigers die tegen het World Trade Center staan naar boven kunnen verspreiden.

Een persoon wordt door een brandweerman gered uit het gebouw. Ⓒ AFP

Brandweerlieden hebben mensen die in het gebouw gevangen zaten op het hart gedrukt niet naar beneden te komen en ergens op een veilige verdieping op evacuatie te wachten. Tientallen mensen zijn daarop naar de vijfde verdieping gegaan en zo’n driehonderd mensen zijn naar het dak gevlucht.

Op Facebook, dat in Hongkong in tegenstelling tot het vasteland China niet verboden is, gaan beelden viraal van mensen die op het dak staan. Ze hebben een mondkapje op en wachten met hun mobiel in hun hand op hulpverleners.

De brand was rond 16.30 lokale tijd geblust.