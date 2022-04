Oekraïne vraagt lijkzakken en dna-testen van Nederland

Twee Oekraïense parlementsleden en een Oekraïense burgemeester brengen donderdag een bezoek aan Den Haag. Ze spreken onder meer met minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken). Ook zijn ze te gast in de Tweede Kamer. Daar vertellen ze over de verschrikkingen in Oekraïne, de zaken die ze graag van Nederland krijgen en de wens om bij de Europese Unie te komen.

„We hebben niet genoeg lijkzakken”, vertelt Mariia Mezentseva, Oekraïens parlementslid. „De doden worden nog steeds gevonden, in Boetsja en in andere plaatsen. We hebben ook een gebrek aan dna-testen, om de slachtoffers te identificeren.”

Volgens Mezentseva liggen er ook veel lichamen van Russische soldaten op de straten. „Het internationale Rode Kruis helpt ons om lichamen te verzamelen, maar het bizarre is dat de Russen die lichamen niet willen terugnemen.” Het parlementslid vertelt ook in de Tweede Kamer dat Russische soldaten veel spullen hebben gestolen uit Oekraïense huizen. Zoals wasmachines, lingerie en cosmetica, die ze naar hun familie in Rusland sturen. „Het is totaal walgelijk”, vindt Mezentseva.

De burgemeester van Melitopol, op nog geen drie uur rijden van de zwaar belegerde stad Marioepol, vertelt hoe hij vorige maand werd ontvoerd door het Russische leger. „Ik werd zes dagen vastgehouden en geestelijk gemarteld”, zegt Ivan Fedorov. „Ze wilden dat ik naar het centrale plein zou gaan en zou zeggen dat ik de Russische bezetter zou steunen. Dat heb ik niet gedaan.”

Fedorov werd vrijgelaten bij een gevangenenruil met de Russen. Zijn stad is nog altijd bezet, zijn eigen woning is verwoest. Het gemeentebestuur van Melitopol heeft de grootste moeite om de ambtenarensalarissen door te betalen, vertelt Fedorov. „Rusland hoopte dat onze burgers blij zouden zijn met de komst van het Russische leger, maar dat is absoluut niet het geval. Zij zullen deze oorlog nooit winnen.”

De Oekraïense delegatie vraagt Nederland verder om de sancties tegen Rusland verder uit te breiden. Ook hopen ze op EU-lidmaatschap. „We begrijpen dat we daarvoor aan de vereisten van de EU moeten voldoen”, zegt Mezentseva. „Daar zijn we al hard mee bezig.”