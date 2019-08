’Roelf B. is geen El Chapo’

De Nederlandse atleet Roelf B. en zijn reisgenoot Gert-Jan N. zijn voorgeleid op verdenking van het dealen in drugs op het Szigetfestival in Hongarije. Ⓒ Foto MAGYAR TELEVIZIO

Boedapest - Dat uitgerekend Roelf B. vastzit voor drugshandel in Hongarije, verbaast zijn advocaat. „Dit is geen El Chapo Guzman of Pablo Escobar. Dit is een sporter, een jongen uit een liefdevol gezin”, zegt raadsman Gergö Simon in gesprek met deze krant.