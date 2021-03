Vrouw krijgt hersenbloeding na gebruik verboden afslankpil

Een medisch specialist deed de melding van de vermoedelijke bijwerking. De vrouw was in het ziekenhuis binnengekomen omdat ze „vreemd gedrag” vertoonde. Uit een CT-scan bleek vervolgens dat ze een zogeheten subarachnoïdale bloeding had. Dat is een bloeding in de ruimte tussen de hersenen en de schedel.

Het is onbekend hoe lang de vrouw het afslankmiddel heeft gebruikt. Het RIVM heeft de overgebleven pillen onderzocht. Dat bevestigde dat ze amfetamine en coffeïne bevatten. Iomax is om die reden verboden. Er kwamen al eerder meldingen over naar buiten. Zo kregen gebruikers last van hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn en „opgewonden gedrag.”