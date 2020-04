Undercover politieauto gestolen, agenten schieten op verdachte

Ongeveer een uur later werd de auto teruggevonden op de Kievitsweg in Almere. Daarnaast is volgens de politie een verdachte aangehouden. Onduidelijk is wie de verdachte is, of de persoon gewond is geraakt door de beschieting en of de verdachte in of bij de auto werd aangetroffen. De lokale website HVAlmere meldt dat op ongeveer een kilometer van de vindplaats van de auto iemand met een ambulance afgevoerd zou zijn, maar dat het onduidelijk is of het om de verdachte gaat. De politie kan daar niets over zeggen.

Binnen de politie heerst er onduidelijkheid over wie de woordvoering over het incident doet. De politie Amsterdam verwijst naar de Landelijke Eenheid, die op haar beurt weer terugverwijst naar de politie Amsterdam. Daar laten ze weten niets meer te kunnen zeggen over het voorval, ook omdat er geschoten is door een agent. ,,Dan volgt er een onderzoek van de rijksrecherche”, vertelt de politiewoordvoerder uit de hoofdstad. ,,En omwille van de onpartijdigheid die we dan willen bewaren mogen we niets meer melden.”