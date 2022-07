Rutte bezoekt Oekraïne en gaat langs bij president Zelenski

Rutte arriveerde maandagochtend per trein in Oekraïne. Daarna nam hij een kijkje in de door de oorlog zwaar getroffen plaatsen Borodyanka, Irpin en Boetsja. Hij spreekt maandagmiddag met de Oekraïense president Volodomir Zelenski en de Oekraïense premier Denys Sjmyhal.

Het bezoek is wekenlang in het geheim voorbereid. Vanwege veiligheidsredenen is het tot maandagmiddag stilgehouden. Het bezoek aan de plaatsen rondom de hoofdstad Kiev heeft veel indruk gemaakt, zo laat de woordvoerder van Rutte weten. Vanavond reist de premier terug naar Nederland.

Rutte is niet de eerste leider die Oekraïne bezoekt sinds de Russen er in februari binnenvielen. De leiders van Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Italië, leden van de Europese Commissie en een flink aantal ministers gingen hem voor. Zo bezocht minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken Kiev in mei.

De precieze reden waarom Rutte op dit moment naar Kiev is afgereisd, is onduidelijk. Nederland lag lange tijd dwars bij het verlenen van het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie aan Oekraïne. Dat verzet heeft Nederland gestaakt. Ons land heeft voor ruim 172 miljoen euro aan wapens naar Oekraïne gestuurd.