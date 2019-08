’Illegale’ geit Geert gered

De geit wordt weggehaald door medewerkers van de Dierenambulance. Ⓒ Eigen foto.

Lunteren - Eind goed al goed voor geit Geert. De illegale geit die vandaag exact drie weken geleden in een weitje in Lunteren werd gedumpt kan terecht bij een dierenopvang in Ravenstein. Tot grote opluchting van Jenny Koekoek die haar handen vol had aan de brutale bok. ,,Eindelijk is het over. De cirkel is rond.”