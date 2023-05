Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: omgekeerde bewijslast is sleutel van het succes Italië bewijst dat kaalplukken van criminelen werkt

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

Kaalplukken van criminelen klinkt krachtig op papier maar in de praktijk komt er in Nederland bar weinig van terecht. Ruim 200 miljoen afpakken is lachwekkend weinig voor wie beseft hoe enorm veel geld wordt rondgepompt in de onderwereld. Wie erin slaagt een paar containers met coke vanuit Zuid-Amerika in de Rotterdamse haven te krijgen is koning cash.