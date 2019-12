Dag na vernietigend debat Belastingtelefoon ’eerder dicht’

Op Twitter staat: ’Het is Sinterklaas! Daarom zijn we eerder dicht.’ Normaal is de lijn 0800-0543 tot 20 uur ’s avonds bereikbaar, nu gaat de stekker er om 17 uur uit.

Staatssecretaris Snel overleefde gisteren ternauwernood een debat over de kinderopvangtoeslagfraude. Duizenden ouders kregen ten onrechte naheffingen en raakten daardoor ernstig in de problemen. Ze zijn opgezadeld met tienduizenden euro’s en soms wel een ton schuld.

Toen Snel suggereerde dat de gedupeerden de Belastingtelefoon moesten bellen, ontploften de mensen die in de Tweede Kamer het debat bijwoonden. De telefoon zou structureel onbereikbaar zijn.

Commentaar

Op de tweet van de Belastingdienst volgt ook direct een commentaar: „Na zo’n debat begrijp ik dat jullie weinig zin hebben om heel lang met jullie slachtoffers aan de lijn te zitten. Feestje vieren veel belangrijker natuurlijk. Wat een bagger instelling.”

Een ander schrijft: „De minachting voor de burger kent bij jullie echt geen grenzen! En dit na het vernietigende debat van gisteren. Jullie kennen geen enkele schaamte!”

Ook: „Wauw, prioriteiten zeker? Misschien moet Sint de belastingdienst even overslaan. Of krijgt hij dan een naheffing?”

VVD: weinig respect voor ouders

VVD-Kamerlid Helma Lodders die woordvoerder Belastingdienst is bij de liberalen, is ook verontwaardigd: „Dit getuigt van weinig respect naar de ouders. De Belastingdienst heeft echt nog veel stappen te zetten”