Zomers weekend met stevige onweersbuien

Vrijdag en zaterdag is het zomers warm met op veel plaatsen maxima van 25-28 graden, meldt Weeronline. In het oosten kan het zaterdag plaatselijk net 30 graden worden en daarmee maken we kans op de eerste lokale tropische dag van het jaar.

Na een koelere periode met maxima veelal tussen 15 en 21 graden is het vanaf vandaag flink warmer. Het is geen droge warmte, zoals in april en mei, maar de lucht is behoorlijk vochtig. Daardoor is het drukkend warm en is er kans op onweersbuien.

Vanmiddag wordt het 21-22 graden op de Wadden, 24-26 graden op veel andere plaatsen en 27-28 graden in het oosten. In het noorden en westen start de dag met wolkenvelden, maar daarna is het zonnig. In het zuidwesten en zuiden verschijnen wolkenvelden en in Zeeland is vanmiddag kans op een enkele regen- of onweersbui. Hierbij is kans op hagel en windstoten. Vanavond is ook in Limburg, Brabant, de Betuwe en Zuid-Holland een onweersbui mogelijk.

Zaterdag in het oosten mogelijk tropisch

Zaterdagochtend is het zonnig. In de middag ontstaan stapelwolken die uitgroeien tot (onweers)buien. De zwaarste buien zijn zeer waarschijnlijk voor het oosten en noordoosten van het land. De kans op zware windstoten is klein, maar omdat de buien zich traag verplaatsen kan lokaal veel regenwater vallen en is kans op wateroverlast.

Het wordt 22-25 graden in de westelijke kustprovincies en 26-27 graden in het binnenland. In de Achterhoek en Twente kan het kwik mogelijk de tropische 30 graden halen als de onweersbuien niet te snel ontstaan.

Ook zondag buien in het oosten

Zondag wordt het wat minder warm dan vandaag en morgen. De maxima komen uit tussen 22 graden op Texel en 25 graden langs de oostgrens. De dag start weer zonnig en in de middag ontstaat vooral in het oosten en noordoosten opnieuw een aantal stevige onweersbuien.